Biz hak ettik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kariyerinde Galatasaray'ı konuk ettiği 3 maçı da kazanmayı başardı. Göztepe ve Hatay'ı çalıştıran Palut, Konya'da da aynı başarıyı göstermiş oldu. Palut'un ekipleri, 3 maçta toplam 8 gol atmayı başardı. Palut, "Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Normalde oyun odaklı bakıyoruz ama sonuç çok önemliydi. İniş çıkışları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar kazanarak gitmeliyiz. Taraftarımız bizi muhteşem destekledi. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.