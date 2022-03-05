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İnanmaktan vazgeçmedik

Konyaspor’un Brezilyalı sol beki Guilherme, Galatasaray maçı öncesinde yeşil-beyazlı camiaya umut dağıttı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
İnanmaktan vazgeçmedik
Son 4 maçta sadece 1 puan alan zirve takipçisi Konyaspor, bugün Galatasaray maçında yeni bir sayfa açmak istiyor. Yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki Brezilyalı sol beki Guilherme, taraftarlara destek çağrısı yapıp, Cimbom'a gözdağı verdi. Bu sezon 2 gol, 4 asist katkısı sağlayan sambacı, "Büyük Konyaspor Ailesi, bu sezon hepimiz için duygu patlamaları yaşadığımız bir sene oldu. Çok gergin anlar yaşadık, kimi zaman çileden çıktık, beraber sevindik ve ağladık. Ama emin olduğum tek bir şey var ki asla inanmaktan vazgeçmedik. Galatasaray maçında siz büyük taraftarımızın gücü ve enerjisine ihtiyacımız var! Evimizi doldurmalıyız! Hepinizi tribüne bekliyorum! Unutmayın biz Konyaspor'uz!" ifadelerini kullandı.
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