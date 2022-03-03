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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Konyaspor'da Galatasaray maçı mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta müsabaksında kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Konyaspor maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 12:46
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Konyaspor'da Galatasaray maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekipte hedef sahasındaki maçtan puanla ayrılmak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, sahada pas ve 6'ya 4 oyunla devam eden antrenmanın ilerleyen bölümlerinde taktik bir çalışma gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.

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