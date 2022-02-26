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Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video!

Son dakika spor haberleri... Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ın doğum gününde kulübü Konyaspor, duygusal bir video paylaştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:02
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video!

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, ocak ayında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmiş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Milli futbolcunun kulübü Konyaspor, doğum gününde Ahmet Çalık'ı unutmadı. Yeşil-beyazlılar resmi sosyal medya hesaplarından 26 Şubat 1994 tarihinde dünyaya gelen Çalık'la ilgili, "Kavuşmalarımız mahşere kaldı. İyi ki doğdun Ahmet Çalık" yorumuyla duygusal bir video paylaştı.

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