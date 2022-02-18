Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Konyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan, Cikalleshi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Tarkan, Eren, Travnik, Aabid, Muleka, Eysseric, Hajradinovic, Umut

22. RANDEVU

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.