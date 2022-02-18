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Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kasımpaşa, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçı Ümit Öztürk yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:43
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Konyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan, Cikalleshi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Tarkan, Eren, Travnik, Aabid, Muleka, Eysseric, Hajradinovic, Umut

22. RANDEVU

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.

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