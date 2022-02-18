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Konyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI | Konya Kasımpaşa maçı izle

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kasımpaşa, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı Ümit Öztürk yönetiyor. Konyaspor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 19:57
Konyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI | Konya Kasımpaşa maçı izle

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu önemli maçı haberimizden takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

KONYASPOR - Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

KASIMPAŞA - Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ouanes, Umut

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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