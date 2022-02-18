Konyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI | Konya Kasımpaşa maçı izle

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu önemli maçı haberimizden takip edebilirsiniz...







İLK 11'LER

KONYASPOR - Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

KASIMPAŞA - Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ouanes, Umut



KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.