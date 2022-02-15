Konya moral bozmuyor

Final gibi maçta lider Trabzonspor'a kaybeden Konyaspor, yine de moral bozmuyor. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara golle dönen yeşil-beyazlıların yıldız santrforu Cikalleshi, camiaya umut dağıttı. Kritik maça yedek kulübesinde başlayan Arnavut santrfor, skor 2-0'ken farkı bire indirip taraftarları heyecanlandırdığı şık golüyle de geceye damgasını vurdu. Cikalleshi, bu sezon yeşil-beyazlı formayla 6. golünü ağlara gönderirken, 2 kez de asist katkısı sağladı. Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen tecrübeli golcü, "Trabzonspor ile puan farkını kapatmak istiyorduk ancak şanslı günümüzde değildik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Çabalarımız yeterli olmadı. Şehrimiz adına çok üzgünüm. Lig uzun bir maraton kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye yeşil-beyazlı futbolseverlerden destek istedi.