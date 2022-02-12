Haberler Konyaspor Konya heyecanlı

Konya heyecanlı

Konyaspor, Süper Lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok 4 maç kazanmıştı. Yeşil-beyazlılar, Aykut Kocaman yönetiminde 2015-16'da dış sahada 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Konya heyecanlı
Konyaspor, Süper Lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok 4 maç kazanmıştı. Yeşil-beyazlılar, Aykut Kocaman yönetiminde 2015-16'da dış sahada 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Son 3 deplasman maçında Karagümrük, Hatayspor ve Altay'ı mağlup eden İlhan Palut'un öğrencileri, Trabzonspor'u da mağlup ettiği takdirde bu rekoru egale edecek.

Zirvenin kaderini etkileyecek maçta lider Trabzonspor'a konuk olacak Konyaspor, güçlü rakibine hazır. Şampiyonluk mücadelesi veren yeşil- beyazlılar, Karadeniz deplasmanından galibiyetle dönerek yarışı yeniden başlatmanın planlarını kuruyor. 1 maçı eksik olan Konyaspor, Trabzonspor'la aradaki farkı 3'e kadar düşürerek, zirve yarışına yeni bir heyecan getirmek istiyor. Anadolu Kartalı; Trabzon, Kasımpaşa ve ardından ertelenen maçta deplasmanda Başakşehir'i yenerek, yarışa ortak olmak amacında

PALUT FIRTINA'YI EZBERLETTİ
Konyaspor'un başına geçtiği günden bu yana oynattığı futbolla takdir toplayan İlhan Palut, zorlu randevudan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Konya ekibinin 45 yaşındaki başarılı hocası Palut, final gibi zorlu müsabaka öncesinde son analizlerini yapıyor. Bordo-mavililerin artı ve eksilerini oyuncularına ezberleten İlhan Palut, öğrencilerinden mutlak galibiyet beklerken, kritik karşılaşmada hata yapmamalarını istedi.

DİĞER
Efsane isimden Cristiano Ronaldo'ya olay sözler! Manchester United'da huzursuzluğun nedeni ortaya çıktı...
Mersin son dakika haberi: Acı haber Mezitli'den geldi! Dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak yaşamını yitirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor