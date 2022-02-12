Konya heyecanlı

Zirvenin kaderini etkileyecek maçta lider Trabzonspor'a konuk olacak Konyaspor, güçlü rakibine hazır. Şampiyonluk mücadelesi veren yeşil- beyazlılar, Karadeniz deplasmanından galibiyetle dönerek yarışı yeniden başlatmanın planlarını kuruyor. 1 maçı eksik olan Konyaspor, Trabzonspor'la aradaki farkı 3'e kadar düşürerek, zirve yarışına yeni bir heyecan getirmek istiyor. Anadolu Kartalı; Trabzon, Kasımpaşa ve ardından ertelenen maçta deplasmanda Başakşehir'i yenerek, yarışa ortak olmak amacında
PALUT FIRTINA'YI EZBERLETTİ
Konyaspor'un başına geçtiği günden bu yana oynattığı futbolla takdir toplayan İlhan Palut, zorlu randevudan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Konya ekibinin 45 yaşındaki başarılı hocası Palut, final gibi zorlu müsabaka öncesinde son analizlerini yapıyor. Bordo-mavililerin artı ve eksilerini oyuncularına ezberleten İlhan Palut, öğrencilerinden mutlak galibiyet beklerken, kritik karşılaşmada hata yapmamalarını istedi.
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