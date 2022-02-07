Konyaspor’a bir transfer daha

Ligde 48 puanla ikinci sırada yer alan Konyaspor, bir maç eksiğiyle 9 puan geriden takip ettiği lider Trabzonspor ile bu hafta sonu deplasmanda kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlılar, şampiyonluk hedefi için transferde de dikkatli hareket ediyor.
Ligde48 puanla ikinci sırada yer alan Konyaspor, bir maç eksiğiyle 9 puan geriden takip ettiği lider Trabzonspor ile bu hafta sonu deplasmanda kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlılar, şampiyonluk hedefi için transferde de dikkatli hareket ediyor. Teknik direktör İlhan Palut, "Bizi buraya getiren ana iskeletimiz, oyuncu grubumuz sapasağlam duruyor. Takımımıza 3 yeni oyuncu katıldı. Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz. Gelecek oyuncunun takım kalitesini yukarı çekebilecek ve takım içi dengeleri bozmayacak olması temel prensibimizdir" diye konuştu. Ziya RAMOĞLU