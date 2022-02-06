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Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'dan ret! "Türkiye'ye dönmeyeceğim"

Spor haberi... Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan, Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör İlhan Palut'un talepleri doğrultusunda girişimlerini sürdüren Konyaspor'da listede bulunan isimlerden biri olan eski Trabzonsporlu yıldız Caleb Ekuban'dan Yeşil-Beyazlı ekibe ret yanıtı geldi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 14:36 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 14:48
Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'dan ret! "Türkiye'ye dönmeyeceğim"

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlıların istediği Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban, Konyaspor'a transfer teklifiyle ilgili kararını bildirdi.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban'ın Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakmadığını Konyaspor'a belirtildi.

Transferde bir son dakika gelişmesi yaşanmaması durumunda Konyaspor için Ekuban transferi defteri kapandı.

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