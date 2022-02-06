Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'dan ret! "Türkiye'ye dönmeyeceğim"

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlıların istediği Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban, Konyaspor'a transfer teklifiyle ilgili kararını bildirdi.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban'ın Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakmadığını Konyaspor'a belirtildi.

Transferde bir son dakika gelişmesi yaşanmaması durumunda Konyaspor için Ekuban transferi defteri kapandı.