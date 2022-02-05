Konya takipte

Konyaspor, şampiyonluk yarışından kopmuyor... Yeşil-beyazlılar, ara sonrası evinde ağırladığı Giresunspor'u tek golle de olsa geçti ve lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü: 1-0. Golsüz süren ilk yarıda kaleci Okan Kocuk, Konyaspor'a set ördü. Başarılı file bekçisi, 20'de Guilherme'ye, 26'da Ahmed Hassan'a ve 27'de de Adil Demirbağ'a gol şansı tanımadı. Okan Kocuk'u geçmeyi bir türlü başaramayan Konyaspor, soyunma odasına golsüz beraberlikle girmek zorunda kaldı ve devre 0-0 bitti.

BYTYQI GİRDİ VE ATTI

Ev sahibi ekip, aradığı golü 65. dakikada buldu... Yeşil-beyazlı ekibin ani gelişen atağında Guilherme asisti yaptı, 3 dakika önce sahaya giren Zymer Bytyqi de ağları havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın uzatma anlarında Konyaspor Ahmed Hassan ile ikinci gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan Mısırlı futbolcunun vuruşunda top kaleci Okan'dan sekip direğin dibinden geri geldi. Defans kornerle tehlikeyi önledi. Maç da 1-0 sone erdi.

PALUT: ZORLU HAFTALAR

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kazanılan 3 puanın önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Her takım için zorlu haftalar. Ligde iyi bir yerdeyiz kendi adımıza. Gelecek hafta Trabzon'a gideceğiz. Takibimizi sürdürmek lige tutunmak istiyoruz.

'HEDEF F.BAHÇE MAÇI'

Giresun'un hocası Hakan Keleş, maça iyi başlayamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Kaybetmeyebilirdik, şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Transferlerimiz gelecek, cezalılar da dönecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz.