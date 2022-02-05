Konya iddialı

Ligde 2. sıradaki Konyaspor, zirve yarışında lider Trabzonspor'un peşini bırakmıyor. "Şampiyonluk gibi bir ibareyi kullanmak belki çok doğru olmayabilir" diyen Başkan Fatih Özgökçen, "Sezon başlangıcından beri 'mücadele 90 dakika' ve 'maç maç' ibarelerini kullandık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Maçlarımızı kazanma arzu ve hevesi içerisinde olacağız. Çünkü daha 14-15 maç var. Hepsini topladığınızda totalde çok büyük bir puan skalasına ulaşıyorsunuz. O yüzden şimdiden böyle şeylerin konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama Konyaspor ister istemez bir yarışın içinde tabii ki olacaktır" dedi.

YENİ TRANSFER CIKALLESHI

Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından futbolcularla sürekli diyalog içinde bulunduklarını vurgulayan Başkan Özgökçen, takımın yeniden lig yarışına tam anlamıyla konsantre olduğunu belirtti. Transferle ilgili olarak Özgökçen, "Hocamızın raporuyla belki bir transfer yapılacağı belirtilmişti. Ama elimizde olmayan sebeplerden bazı mevkilerde boşalmalar oldu. Buralara takviyeler yaptık. Takımda çok elzem bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Cikalleshi'yle kontrat yeniledik. İnşallah bu sözleşmeyle birlikte kendisinden daha fazla performans bekliyoruz" diye konuştu.