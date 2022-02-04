Konyaspor - Giresunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Zirve mücadelesi veren Konyaspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 65. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.

Bu skorla Konyaspor puanını 48 yaptı. Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Konyaspor ligin 25. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Giresunspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.