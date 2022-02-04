Haberler Konyaspor Konyaspor - Giresunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konyaspor - Giresunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında Konyaspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 21:53
Konyaspor - Giresunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Zirve mücadelesi veren Konyaspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 65. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.

Bu skorla Konyaspor puanını 48 yaptı. Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Konyaspor ligin 25. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Giresunspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

DİĞER
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten kızları Mercan ile aile pozu! İşte Özge Özpirinçci'nin minik kızı Mercan...
Son dakika: Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrıldı! Göztepe'ye sezon sonuna dek kiralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor