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Cikalleshi imzayı attı

Lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arnavut golcüsü Cikalleshi'yle 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Cikalleshi imzayı attı
Lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arnavut golcüsü Cikalleshi'yle 2 yıllık yeni kontrat imzaladı. Sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Kesinlikle tesadüf değil. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.
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