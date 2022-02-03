SPOR HABERİ - Konyaspor Cikalleshi ile sözleşmeyi 2 yıl daha uzattı!

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Nuh Kaygısız ve Arnavut futbolcu Sokol Cikalleshi katıldı. Eylül 2020'de yeşil-beyazlı formayı giymeye başlayan ve 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Cikalleshi, şunları söyledi: "Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız" dedi.