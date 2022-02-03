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Konyaspor Hüseyin Türkmen ile imzaya çok yakın

Ahmet Çalık'ın vefatıyla büyük şok yaşayan Konyaspor'da savunmanın göbeğinde ter döken Adil'in de sakatlanmasıyla stopere takviye mecburiyeti doğdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Konyaspor Hüseyin Türkmen ile imzaya çok yakın
Ahmet Çalık'ın vefatıyla büyük şok yaşayan Konyaspor'da savunmanın göbeğinde ter döken Adil'in de sakatlanmasıyla stopere takviye mecburiyeti doğdu. Lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan yeşil-beyazlıların, Fırtına'da Giresun maçındaki futboluyla gözden düşen Hüseyin Türkmen'in transferi konusunda önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Konyaspor yönetimi, bu transferi Trabzonspor'a herhangi bir bedel ödemeden gerçekleştirme düşüncesinde. İki tarafın da aradaki küçük pürüzleri giderdikten sonra 24 yaşındaki stoperin yeşil-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Genç savunmacı, bu sezon ligde 8, Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 9 maçta boy gösterdi.
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