Metehan’ın fiyatı 500 bin euro

Konyaspor'un listesindeki Metehan Mimaroğlu konusunda Adana Demir cephesinden açıklamalar geldi. Mavi Şimşekler'de kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sol kanat için girişimlerde bulunan yeşil-beyazlılar, oyuncu tarafında sıkıntı yaşamazken, Demirspor'un bonservis talebi transferi çıkmaza soktu.
Konyaspor'unlistesindeki Metehan Mimaroğlu konusunda Adana Demir cephesinden açıklamalar geldi. Mavi Şimşekler'de kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sol kanat için girişimlerde bulunan yeşil-beyazlılar, oyuncu tarafında sıkıntı yaşamazken, Demirspor'un bonservis talebi transferi çıkmaza soktu. Başkan Murat Sancak, Metehan için 500 bin euro istedi. Konya yönetimi de bonservisi düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon 12 maçta oynayan sol kanat, 2 gol, 1 asist kaydetti.