Haberler Konyaspor Metehan’ın fiyatı 500 bin euro

Metehan’ın fiyatı 500 bin euro

Konyaspor'un listesindeki Metehan Mimaroğlu konusunda Adana Demir cephesinden açıklamalar geldi. Mavi Şimşekler'de kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sol kanat için girişimlerde bulunan yeşil-beyazlılar, oyuncu tarafında sıkıntı yaşamazken, Demirspor'un bonservis talebi transferi çıkmaza soktu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Metehan’ın fiyatı 500 bin euro
Konyaspor'un listesindeki Metehan Mimaroğlu konusunda Adana Demir cephesinden açıklamalar geldi. Mavi Şimşekler'de kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sol kanat için girişimlerde bulunan yeşil-beyazlılar, oyuncu tarafında sıkıntı yaşamazken, Demirspor'un bonservis talebi transferi çıkmaza soktu. Başkan Murat Sancak, Metehan için 500 bin euro istedi. Konya yönetimi de bonservisi düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon 12 maçta oynayan sol kanat, 2 gol, 1 asist kaydetti.
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'den çifte bomba! Forvet transferinde büyük ters köşe
İzmir'de yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor