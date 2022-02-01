Haberler Konyaspor Gürler’in yerine 4 aday var

Gürler’in yerine 4 aday var

Konya, Başakşehir’e giden yıldızının yerine Halil Akbunar, Emrah, Mustafa Eskihellaç ve Muriç’in peşinde.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Gürler’in yerine 4 aday var

Süper Lig'de lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Devre arasında Başakşehir'e giden başarılı sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'in yerine arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, 4 aday belirledi. Sarı- kırmızılılar, Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar ve Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı gündemine aldı. Konya ekibinin 25 yaşındaki Hırvat sağ kanat Robert Muric için de çalışmalara başladığı öğrenildi. Konyaspor, devre arasında Adanaspor'dan stoper Uğurcan Yazğılı, Antalyaspor'dan ayrılan sağ kanat Amilton ve Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u kadrosuna kattı.

Ziya RAMOĞLU

DİĞER
Oyuncu Bensu Soral 6 aylık hamile olan ablası Hande Soral'ın karnını sevdiği kareyi "Teyzelik" notuyla paylaştı!
Farah Zeynep Abdullah aşkta dikiş tutturamıyor! DJ Artz ile ilişkisini sonlarından güzel oyuncu fotoğrafları sildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor