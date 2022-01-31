Süper Lig'den haberler

Antep çok hırslı

Milli aradan güçlü dönmek isteyen Gaziantep FK, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, cumartesi günü Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Antrenmanda oldukça hırslı görünen futbolcular, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

ENZO CRİVELLİ ST. ETİENNE'E

Antalyaspor, Başakşehir'den kiraladığı Enzo Crivelli'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdığını duyurdu. Sezon başında Başakşehir'den kiralanan Crivelli, kırmızı-beyazlı formayla boy gösterdiği 14 maçta gol ya da asist üretme başarısı gösteremedi. 26 yaşındaki Fransız santrforun, Fransa Ligue 1 ekibi St. Etienne'ye transfer olması bekleniyor.

GAVRANOVİC İDDİALI

Kayserispor'un Hırvat santrforu Gavranovic, Antalya kampında iddialı açıklamalarda bulundu. 8 golle takımın en golcü isimleri arasındaki Gavranovic, "Özellikle iç sahada güzel performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bize yeterli değil" diye camiaya umut dağıttı.

THİAM ELENSİN ARTIK!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 9 golle takımın en skoreri Thiam'ın bir an önce takıma dönmesi için Senegal'in elenmesini beklediklerini söyledi. Başkan Gözbaşı "Senegal'in elenmesini bekliyoruz ama onlar da şampiyonluğa gidiyor. Kimle oynuyorlarsa rakibini tutuyorum" dedi.

BERTOLACCİ ÇOK MUTLU

Kayserispor'un Karagümrük'ten transfer ettiği İtalyan yıldız Andrea Bertolacci, takıma ısınıyor. Sarı-kırmızılıların Antalya kampında konuşan Bertolacci, "Atmosfer ve herşey çok güzel. Önümüzdeki Hatayspor maçına kadar hazır olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.