Metehan atağı

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, transferde de atağa kalktı. Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç ve Spor toto 1. Lig ekibi Adanaspor'dan stoper Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor'un sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu için de girişimlere başladı. Mavi-Şimşekler'de kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yla 33 maçta 8 gol, 8 asistle dikkatleri çekmişti.

DEMİRSPOR'DA ŞANS BULAMADI

Konyaspor'un, sezon başında Adana ekibine transfer olan Metehan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu, olumlu ilerlemeler kaydettiği öğrenildi. Başarılı kanat oyuncusu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi. Konya ekibinin kulübüyle görüşmelerinin olumlu bir şekilde ilerlediği bildirildi. Bu sezon Adana Demirspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Metehan Mimaroğlu 12 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve 1 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.