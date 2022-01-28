Türkmen Konya'ya

Ahmet Çalık'ın vefatıyla büyük şok yaşayan Konyaspor'da savunmanın göbeğinde ter döken Adil'in de sakatlanmasıyla stopere takviye mecburiyeti doğdu. Lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan yeşil-beyazlıların, Fırtına'da Giresun maçındaki futboluyla gözden düşen Hüseyin Türkmen için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
AhmetÇalık'ın vefatıyla büyük şok yaşayan Konyaspor'da savunmanın göbeğinde ter döken Adil'in de sakatlanmasıyla stopere takviye mecburiyeti doğdu. Lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan yeşil-beyazlıların, Fırtına'da Giresun maçındaki futboluyla gözden düşen Hüseyin Türkmen için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Konyaspor yönetimi, bu transferi Trabzonspor'a herhangi bir bedel ödemeden gerçekleştirme düşüncesinde. 24 yaşındaki genç stoper, Fırtına'da bu sezon ligde 8, kupada ise 1 olmak üzere toplam 9 maçta boy gösterdi.