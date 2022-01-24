Konyaspor’dan takibe devam

Süper Lig'de çıkış arayan Altay'a konuk olan Konyaspor, Ahmed Hassan'ın penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıda Altay'da Pinares, Konyaspor'da Soner, Bytqi ve Ahmed Hassan çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Konya ekibi, 68'de penaltı kazandı. Pinares ceza sahasında topa elle müdahale edince 2. sarıdan kırmızıyla atıldı ve VAR'dan Konya'ya penaltı çıktı. Penaltıda Ahmed Hassan ağları sarsıp sonucu ilan etti. İlhan Palut'un öğrencileri son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, üst üste 2. kez kazandı. Altay ise 15 maçtır kazanamıyor ve art arda 8. yenilgisini aldı.

ADIM ADIM HEDEFE

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Palut, "Altay gibi zor bir deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Adım adım hedefe ilerliyoruz" dedi.