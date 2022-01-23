Altay - Konyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Konyaspor deplasmanda galip!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan mücadelede Konyaspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Ahmed Hassan kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 45'e çıkarttı. Altay ise 18 puanda kaldı.

ALTAY KAZANMAYI UNUTTU

İzmir temsilcisi Altay Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ardından oynadığı 16 karşılaşmada galibiyet göremedi. Altay Bu karşılaşmalarda 13 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.