Amilton Konya'da

Ligd zirve iddiasını sürdüren Konyaspor, bir yandan da kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, 4 gol, 7 asistlik performansıyla takımın en dikkat çeken isimlerinden Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferinin ardından onun boşluğunu doldurmak için Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcuyla, 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.



2 SEZONDUR TÜRKİYE'DE

Akdeniz temsilcisinde 2018-2019 sezonundan bu yana forma giyen tecrübeli sağ açık, istikrarlı futboluyla dikkatleri çekti. Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 11'i ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmada boy gösteren Amilton, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Akrepler'de oynadığı 2 sezonda ise toplam 8 golün altına imza attı. 32 yaşındaki sambacı, Konya ekibinde 93 numaralı formayı giyecek.



Amilton, 2017-2018'de forma giydiği Portekiz ekibi Aves'te kupa şampiyonluğu yaşadı. Brezilyalı sağ açık, 5 golle de gol kralı oldu.



Konyaspor Akademisi'nde yetişen, A takımla antrenmanlara çıkan genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş profesyonel oldu. 17 yaşındaki Deniz Ertaş ve 18 yaşındaki Mehmet Erdoğan ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandı.