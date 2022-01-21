Ahmet Çalık için Konya'da mevlid okutuldu

Konyaspor'un genç stoperi Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü Ankara'ya nikah tarihi almak için giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Milli futbolcu için Nalçacılılar taraftar grubu, Mevlana Kültür Merkezi'nde anma programı düzenledi. Programa; Konyaspor Başkanı Fatih Öçgökçen, Ahmet Çalık'ın annesi Nurhan, babası Ali, kardeşi Emir, ağabeyi Emre ve amcası Nafiz Çalık ile taraftarlar katıldı. Ahmet Çalık'ın amcası Nafiz Çalık, "Türkiye'den ve dünyadan Ahmet için hep iyi şeyler duyduk. Kulüp ise 10 gündür bizi hiç yalnız bırakmadı. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Konuşmanın ardından program Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından sona erdi.