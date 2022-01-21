Haberler Konyaspor Ahmet Çalık için Konya'da mevlid okutuldu

Ahmet Çalık için Konya'da mevlid okutuldu

İttifak Holding Konyaspor'un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık için Konyaspor'un taraftar grubu Nalçacılılar, mevlid programı düzenlendi. Programa Ahmet Çalık'ın ailesi ve sevenleri  katıldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 11:34 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 11:34
Ahmet Çalık için Konya'da mevlid okutuldu

Konyaspor'un genç stoperi Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü Ankara'ya nikah tarihi almak için giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Milli futbolcu için Nalçacılılar taraftar grubu, Mevlana Kültür Merkezi'nde anma programı düzenledi. Programa; Konyaspor Başkanı Fatih Öçgökçen, Ahmet Çalık'ın annesi Nurhan, babası Ali, kardeşi Emir, ağabeyi Emre ve amcası Nafiz Çalık ile taraftarlar katıldı. Ahmet Çalık'ın amcası Nafiz Çalık, "Türkiye'den ve dünyadan Ahmet için hep iyi şeyler duyduk. Kulüp ise 10 gündür bizi hiç yalnız bırakmadı. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Konuşmanın ardından program Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından sona erdi.

DİĞER
Son dakika: Domenec Torrent şimdiden Galatasaray tarihine geçti! Fatih Terim sonrası…
Amerika'da bu görüntüler olay oldu! Canlı yayında muhabire araç çarptı: Hiçbir şey olmamış gibi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor