Ahmet'in anısına

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Trafik kazasında oyuncusu Ahmet Çalık'ı kaybeden yeşil-beyazlılar, duygusal bir mücadeleye çıktı. Çalık'ı anmayı unutmayan Konyaspor, mücadeleye hızlı başladı. 13'te sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü. 15'te Muric'in uzun topuna hareketlenen Vargas'ın şutunda, top kaleci Sehic'te kaldı. 43'te Svensson'un ceza sahası içinden sert şutunda, kaleye yönelen topu Abdülkerim Bardakçı kornere çelmeyi başardı.



GOLDE DUYGUSAL ANLAR

49'da Michalak vurdu, Alper Uludağ topu çizgiden çıkardı. Skubic yine vuruşunu yaptı, Alper bir kez daha çizgi üzerinde engel oldu. 53'te Guilherme'nin kullandığı kornerde Ahmed Hassan'ın vuruşu sonrası Muric'ten seken topu Rahmanovic tamamladı: 1-0. Konyasporlu oyuncular duygusal bir sevinç yaşadı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki puanını 42'ye yükseltti ve Trabzon'u takibi sürdürdü.



Konyaspor'da futbolcular, ısınmaya Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu 6 numaralı tişörtlerle çıktı. Stadyumun içerisine Çalık'ın büyük fotoğrafı asıldı. Hayatını kaybeden oyuncu anısına hazırlanan videoyu, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emre Çalık'la birlikte izledi.



Maçın 6. dakikasında 6 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık'ı anmak için oyun durdu. Futbolcular ve taraftarlar alkışlarla Çalık'ı andı. Tezahüratlar eşliğinde sahaya karanfil yağdı. Öte yandan, tribünlerde "Yüreğime ayaz vururda sen üşürsün oralarda" yazılı pankartının altına Ahmet Çalık'ın "melek kanatlı" resmi açıldı.