Haberler Konyaspor Ahmet Çalık Konyaspor Adana Demirspor maçında anıldı!

Ahmet Çalık Konyaspor Adana Demirspor maçında anıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasının öncesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık unutulmadı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 20:22
Ahmet Çalık Konyaspor Adana Demirspor maçında anıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık dualarla anıldı. Konyaspor'un ilk 11'i müsabaka öncesi sahaya Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu formalarla yeşil sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Ahmet Çalık için tezahüratlarda bulunulan ve pankartlar açılan stadyumda duygusal anlar yaşandı. Öte yandan Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile yöneticiler Ahmet Çalık'ın ailesiyle birlikte saha kenarından Ahmet Çalık için hazırlanan video klipi izledi.

DİĞER
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un samimi halleri sosyal medyada olay oldu! Aşk iddialarını güçlendiren kareler!
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor