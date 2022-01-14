SPOR HABERLERİ - Konyaspor ayrılığı resmen açıkladı! Alper Uludağ...

Konyaspor'da Serdar Gürler'in ardından Alper Uludağ da yollar ayrıldı. 2019-2020 sezonunda Gençlerbirliği'nden transfer edilen Alper Uludağ, geçirdiği sakatlık sonrası forma şansı bulamıyordu.

Konyaspor kulübü ve 31 yaşındaki futbolcu ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Uludağ, twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bizim hikâyemiz şu cümle ile başlamıştı: 'merhaba Anadolu'nun hükümdarı şanlı Konyaspor!' Yine aynı cümle ile veda etmek istiyorum. 'hoş çakal Anadolu'nun hükümdarı şanlı Konyaspor! Hakkınızı helal edin."

Konyaspor'da yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Alper Uludağ, daha fazla süre almak için takımdan ayrılmak istediğini yönetimimiz ile teknik heyetimize bildirmiş ve bu talebi olumlu karşılanmıştır. Gösterdiği karakter ve emeklerden ötürü Alper'e teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.