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Konyaspor resmen duyurdu! Serdar Gürler Başakşehir'de

Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır." ifadeleri yer aldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:24 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:38
Konyaspor resmen duyurdu! Serdar Gürler Başakşehir'de

Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir.

Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…

Başakşehir, Serdar Gürler'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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