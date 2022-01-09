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Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 09:38
Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Amir, Amar, Mpoku, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem, Sefa, Erdoğan, Kayode

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