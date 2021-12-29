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Konyaspor bulutlarda

Süper Lig’in ilk yarısını 2. sırada bitiren, 2 kez üst üste 4 maçını kazanan Konya’nın amacı; bu mücadeleyi sezonun 2. devresinde de tekrarlamak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Konyaspor bulutlarda

Süper Lig'de Konyaspor rüzgarı esiyor. Sürpriz bir çıkışa imza atan ve üst üste aldığı 4 galibiyetle devre arasına 2. sırada yeşil beyazlı takım, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarlamayı başardı. Taraftarından yönetimine kadar kenetlenen Konyaspor camiasında başkan Fatih Özgökçen, takımlarıyla gurur duyduklarını söyledi. Başkan "Sezonun ilk yarısını tamamladık. Sezon başından beri hep mücadele edecek bir takım oluşturma gayreti içerisindeydik. Şükürler olsun ki bunu oluşturduk" ifadelerini kullandı.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Transfer konusuna da değinen başkan "İnşallah ufak, tefek takviyeler yapabiliriz. Hocamızın elimize ulaşan bir raporu var. Belki takviye de gerekmeyebilir. Kararı yönetim kurulumuzla vereceğiz. İkinci 19 maçı da, bu şekilde mücadele ederek ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz. Futbol skora dayalı bir oyun. Kazandığınız zaman mutlaka mutlu olursunuz. Tabii ki şu anda herkes mutlu" dedi. Öte yandan sahasında oynadığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (9G-7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi durumunda.

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