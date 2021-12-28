Konyalım yürü!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde zirve mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor, iç sahadaki müthiş performansıyla dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, Beşiktaş'a da şans tanımadı. 90'da Ahmed Hassan'ın golüyle evinde 3 puana uzanan yeşil-beyazlılar, evindeki son 16 lig maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik alarak ligde devam eden en uzun serinin sahibi unvanıın korudu. Üst üste dördüncü galibiyetini alarak kulüp tarihinin en uzun kazanma serisi de tekralandı.

İLHAN PALUT'TAN REKOR

Konyaspor'un bu başarasında büyük pay sahibi olan teknik direktör İlhan Palut da kulüp tarihine geçti. üper Lig tarihinde Konyaspor'un en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör İlhan Palut oldu. 45 yaşındaki teknik adam, takımın başında sahaya çıktığı 37 maçta 65 puan toplayıp 1,8 ortalama yakaladı.

KIRMIZI TEPKİ

Hakem Mete Kalkavan ve VAR hakemi Arda Kardeşler, resmen Beşiktaş'ı doğradı! Maçın ilk yarısında Miralem Pjanic'e yapılan iki kırmızı kartlık pozisyon da hakemler tarafından 'es' geçildi. 11'de Soner, 45+1'de ise M'Poku Boşnak yıldızın bileğine bastı. VAR hakemi Kardeşler, Kalkavan'ı izlemeye bile çağırmadı. Beşiktaşlılar iki skandal kararla çileden çıktı.

ERSİN NE YAPSIN!

Kartal'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, dünkü mücadelede de kritik kurtarışlara imza attı. Bu sezon üç penaltının ikisini kurtaran Ersin, 73 ve 82'de iki net Konyaspor atağına geçit vermedi. Yeşil- beyazlıların golünden önce de ilk şutu engelleyen Ersin Destanoğlu ikinci şutta çaresiz kaldı.