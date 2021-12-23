Konyaspor takipte!

Ligin iki flaş ekibi Hatay'da kozlarını paylaştı. 2. sıradaki Konyaspor, 5. Hatayspor karşısında 3 golle kazandı. Bordo- beyazlılar, 3'te Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi'nin golüyle öne geçti. 29'da Serdar'ın ortasında Mpoku gelişine müthiş vurdu ve eşitliği sağladı. 31'de 2. sarıdan atıldı. 45'te Serdar'ın şutu üst direkten döndü ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan yeşilbeyazlılar, 54'te yine Mpoku'yla öne geçti. Konya'da Ahmet Çalık 81'de direkt kırmızı gördü. Ancak Hatay'a şans tanımayan Konyaspor, Ahmed Hassan'ın kontrataktan bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya 3'te 3'le zirve yarışını sürdürürken, Hatay ekibi üst üste 2. yenilgisini aldı.

ALTIN GİBİ 3 PUAN

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor karşısında çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi HATAY'da 3'te 3 yaparak zirve takibini sürdüren Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Palut, "Kalemizde şok bir golle maça başladık. Daha önce geriden birçok kez başarılı şekilde çıkmışızdır ama bu hatalar da olabiliyor. Maçı bitirecek pozisyonlar bulduk yakaladık ama değerlendiremedik. Biz de kırmızı görünce bu psikolojiyle beraber geri çekildik. Kontratakla maçı bitirdik. Çok önemli bir maçtı, 3 puan çok değerliydi" dedi.

ARALIK İYİ GEÇMEDİ

Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan, sıkıntılı süreçten geçtiklerini, bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştirebileceği oyuncularının olmadığını belirtti. Erdoğan, "Aralık ayı bizim için iyi bir ay değildi. Takviyelerle iyi olacağız" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'A İKİ CEZALI

Konyaspor Hatay deplasmanından 3 puanla ayrıldı ama evindeki Beşiktaş maçı öncesi iki kayıp verdi. Takımın etkili ismi, Hatay karşısında ilk golün asistini yapan ve 4 gol, 6 asistle oynayan Serdar Gürler sarı, stoper Ahmet Çalık ise kırmızı kartla cezalı duruma düştü.