Konyaspor'da hedef 3’te 3

Süper Lig'de 2 maçlık galibiyet hasretine Karagümrük deplasmanında son verip 2. sıradaki yerini koruyan Konyaspor, lider Trabzonspor'un da kaybetmesinin ardından ayrı bir keyif yaşıyor. Antalyaspor'u ağırlayacak olan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, ilk yarıyı 3'te 3'le bitirmek istediklerini söyledi.



TARAFTARA ÇAĞRI

Antalya'dan sonra Hatay deplasmanına çıkacak Anadolu Kartalı, ilk yarıyı evinde Beşiktaş maçıyla tamamlayacak. Palut, "Kalan 3 maçta hedefimiz 3'te 3. Bunu gerçekleştirirsek devre arasından daha güçlü çıkacağız" diye umut dağıttı. İlhan Palut ayrıca taraftarlara da seslenerek Antalya maçında tribünleri doldurmalarını istedi.



SERDAR ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU

İlhan Palut, K.Gümrük'e 2 gol atan Serdar Gürler'i övdü. Palut, "Serdar, Göztepe'de de çalıştığım bir oyuncu. Geldiğinde uzun süre oynamamıştı. Sonra adım adım yükseldi. Çok özel bir oyuncu. Zaten formda bir Serdar, her takımda fark oluşturur" değerlendirmesini yaptı.