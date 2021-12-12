Konyaspor yaktı geçti!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor tutulmuyor. 12. dakikada Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic ağları sarstı: 1-0. 29'da Bytyqi, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in sert şutta top filelerle buluştu: 1-1. 53'te Abdülkerim'in pasında Serdar Gürler ceza sahasına girip golü attı: 1-2. 83'te Pesic'in şutu defansa çarpıp direkten döndü.

10 KİŞİ KALDI

84. dakikada Michalak, ceza sahasına girmek üzereyken Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hollandalı stopere kırmızı kartını gösterdi. 85'te sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Guilherme, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3. 88'de Soner'in pasında soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler yine attı: 1-4

Önemli bir galibiyet

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut maç sonu şöyle konuştu: Geçiş futbolunu Karagümrük'ten daha fazla deniyoruz. 4 gollü bir skor beklemiyorduk ama çok gol atmak için sahaya çıktık. Puan durumu açısından da kritik bir maçtı. İyi mücadele ettiğimiz ve pozitif futbol oynadığımız için tüm oyuncuları tebrik ediyorum.