Fatih Karagümrük Konyaspor : 1-4| MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam etti. Fatih Karagümrük ile Konyaspor, kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

Mücadelede ev sahibi ekip Pesic'in 12. dakikada attığı golle öne geçse de, Konyaspor'un 29. dakikada Rahmanovic, 53. ve 88. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Guilherme ile bulduğu gollere engel olamadı.

Sahadan 3 puanla galip ayrılan Konyaspor 30 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük'te Luckassen 84. dakikada kırmızı kart gördü.

