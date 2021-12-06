Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Sezonun flaş ekiplerinden Konyaspor, rakibini devirip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Geçen hafta Galatasaray'la berabere kalan Yeni Malatya da zorlu deplasmanda üç puan peşinde...





KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Bytygi, Endri Cekici, Serdar ve Cikalleshi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Haddadi, Aabid, Mallan, Mounir, Ndong, Adem