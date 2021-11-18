SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'BU DESTEK OLDUĞU MÜDDETÇE PROBLEM YOK'

Süper Lig ekipleri tarafından tartışılan yabancı kuralı hakkında ise başkan Özgökçen, "Yabancı kuralının tam olarak işletilebilmesi için futbol federasyonunun alt yapılara hem maddi noktada hem de tesisleşme noktasında destek olması gerekiyor. Bu destek olduğu müddetçe problem yok. Kaldı ki bu olduğu zaman sizin zaten kurala ihtiyacınız olmaz. Alttan oyuncu yetiştiği zaman kulüpler hem maddi açıdan yerli oyuncuyu tercih edecektir. Ancak siz bu desteği vermeyip üzerine yabancı sınırlamasını koyduğunuz takdirde futbolun gelişiminde biraz sekte olur diye düşünüyorum. Konyaspor açısından düşündüğümüzde bizim altyapı tesislerimiz son derece modern. Sadece maddi destek ihtiyacı olabilir. Diğer kulüplere baktığımızda altyapıları, tesisleri olmayanlar var. Dolayısıyla onlara karşı böyle bir sınırlama koyduğunuz zaman mağdur olunabilir. Ancak destek olursa bu kurallara ihtiyaç olmayacaktır" dedi.

'BEN BİR ŞEY DİYEMEM'

Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen milli takım oyuncu seçimleri için ise, "A Milli Takımımız'ın bir teknik ekibi var. Teknik ekibin verdiği karara ben bir şey diyemem. Şunu söylemek zorundayım. Bizim öncelikle bu eleme maçlarımızı İstanbul'dan çıkartmamız lazım. Futbolun tüm ülke bazında belirli bir düzeye ulaşmasını istiyorsak eğer. Bugün Konya'da, Adana'da her yer olabilir. Bunlar o şehrin insanlarına dahi mutluluk verir. Milli takım seçmeleri yaparken oynanacak maça en yakın performansların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. genel bir performans tabii ki ama birkaç hafta öncesine kadar performansları yüksek oyuncular varsa Anadolu takımlarında bunlardan seçilmesi halinde belki milli takımımız daha iyi sonuçlar alır. Netice itibariyle oranın da bir yönetimi var ve o yönetim karar veriyor. İyi olduğu zaman da kötü olduğu zaman da herkes sonucuna katlanır" şeklinde açıklamalarda bulundu.