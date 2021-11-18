Haberler Konyaspor SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

Spor haberi... Süper Lig'de ilk 12 haftanın sonuna gelinirken, yakaladığı yükselen grafik ile dikkat çeken ve topladığı 23 puanla Trabzonspor ve Hatayspor'un ardından 3. sırada yer alan Konyaspor için geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel ile ilgilendiği yönünde haberler yazılıp çizilmişti. Kulüp başkanı Fatih Özgökçen, bu söylentilere yanıt verirken birçok konu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:48
SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

İttifak Holding Konyaspor'da Haziran ayında yapılan başkanlık seçimlerinde koltuğa oturan Fatih Özgökçen, yeşil-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Özgökçen, Ryan Babel'in transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

KONYASPOR'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken İttifak Holding Konyaspor başarılı performansıyla dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar, 12 haftalık periyotta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig'de topladığı 23 puanla 3'üncü sırada yer alan Konyaspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev kulüpleri gerisinde bıraktı.

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

EVİNDE NAMAĞLUP SERİSİ DEVAM ETTİ
Süper Lig'de şu ana kadar sadece 1 kez mağlup olan Konyaspor iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Sahasında 6 maça çıkan yeşil-beyazlılar bu karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılırken, 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'GERÇEKTEN GURUR VERİCİ BİR İŞ'
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeşil-beyazlı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Haziran ayında İttifak Holding Konyaspor'un başkanlık koltuğuna oturan Fatih Özgökçen, başkan olduktan sonraki sürece şu şekilde değindi: "5-6 aylık bir süreç oldu. Bu süreç içerisinde biraz alıştık. Şu anda futbol takımı da iyi gittiği için biz de iyi gidiyoruz. Size verilen görevi layıkıyla ve severek yapmak zorundasınız. Bir de yaptığınız işle biraz dertlenmeniz lazım. Biz de göreve geldiğimizden itibaren gerçekten çok yoğun bir çalışma temposu içine girdik. Hem yönetim noktasında, hem transfer, hem taraftar ilişkileri, hepsini bir bütün düşündük. Gelinen süre itibariyle hem futbol takımının başarısı hem basketbol takımının başarısı da dikkate alındığında herhalde iyi yolda olduğumuz söylenebilir. Konyaspor Kulübü başkanı olmak gerçekten gurur verici bir iş."

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'DÜŞÜNCEMİZ YOK NET BİR ŞEKİLDE'
Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Konyaspor ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap veren Başkan Fatih Özgökçen, "bu iddiayı ben de basından duydum" dedi ve şunları ekledi: "Ryan Babel ile alakalı durumu ben basından öğrendim. Bizim ne öyle bir girişimimiz var ne de öyle bir transfer amacımız, hedefimiz var. Ryan Babel'i belki Konyaspor'a yakıştıranlar olmuştur ama bizim öyle bir düşüncemiz yok net bir şekilde."

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'KENDİSİ İLE ÇALIŞMAYI İSTİYORUZ'
İttifak Holding Konyaspor'un başarılı teknik direktörü İlhan Palut'un sözleşmesi ile ilgili ise Başkan Özgökçen şu açıklamalarda bulundu: "Bu kamuoyunda merak edilen bir soru. İlhan Palut hocamızdan tabii ki memnunuz ama bunu 12 haftalık başarıya endeksli olarak söylemiyorum. Genel manada biz ilk geldiğimizde kendisi ile yaptığımız toplantılar, diyaloglar dikkate alındığında hem şehrin karakteriyle hem bizim karakterimizle uyum sağladığını gördük. Dolayısıyla başarılı olmasa dahi, ortada giden bir takım bile olsa biz kendisi ile çalışmayı istiyoruz. İnşallah ilerleyen dönemde de bir sözleşme yenilenmesi yapılabilir."

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'KARDEŞİMİZ, EVLADIMIZ STATÜSÜNDE'
İsmi birçok takımla anılan başarılı oyuncu Abdülkerim Bardakçı için ise başkan Fatih Özgökçen, "Şu an mevcut kadromuzda ilk 11 oynayan, yedeklerde kalan arkadaşlarımızın hepsinden son derece memnunuz. Dolayısıyla hepsi bizim kardeşimiz, evladımız statüsünde. Abdülkerim Bardakçı ile de sözleşme noktasında belirli bir aşamaya gelindi. İnşallah en kısa zamanda görüşmeler nihayete varılacaktır" açıklamalarında bulundu.

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'TRANSFER TEKLİFLERİNİN GAYET NORMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Diğer Süper Lig ekiplerinden teklif gelen oyuncunuz var mı sorusuna ise başkan Özgökçen, "Süper Lig ilk başlarken şöyle bir şey söylemiştim, biz yıldız oyuncularla oynamak istemiyoruz. Biz de yıldızlaşacak arkadaşlar olmasını çok istiyoruz demiştim. 13.hafta itibariyle Konyaspor'un ligdeki durumundan ziyade oynanan oyun güzel. Bugün ligde mağlup olabilirsiniz, berabere kalabilirsiniz ama hakikaten oynanan oyun futbol taraftarına seyir zevki veriyor. Dolayısıyla ortada güzel bir oyun olduğu için, o oyunu oynayan futbolcu arkadaşlara transfer tekliflerinin ya da değerlendirmeye alınmalarının gayet normal olduğunu düşünüyorum. Resmi olarak soruyorsanız bir kulüp başkanı olarak bana gelmiş bir şey yok ama duyuyoruz, duyumlar oluyor. Resmi bir teklif geldiği zaman biz burada Konyaspor'un menfaatlerini göze alarak bir değerlendirme içerisine gireriz" dedi.

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'8-10 FUTBOLCU ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK'
Başkan Fatih Özgökçen devre arası transfer dönemi için önemli açıklamalarda bulundu: "Scout ekibimiz normal transfer dönemi biter bitmez çalışmalara başladılar zaten. Şu anda birkaç Avrupa ülkesinde izlemelere devam ediyorlar. Ara dönem içerisinde inşallah elimizde 8-10 futbolcu üzerinden değerlendirme yapılacak. Hem biz hem hocamız oturup karar vereceğiz eksik bölgelere. Aslında bana sorarsanız eksik bölge yok. İlk yarı bittikten sonra ligdeki durum neyi gösterir ona göre bir hedef belirlenir. O hedefe ulaşmak maksadıyla tabii ki transfer yapılabilir. Bütçeler burada önemli. Limitler var."

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'BU DESTEK OLDUĞU MÜDDETÇE PROBLEM YOK'
Süper Lig ekipleri tarafından tartışılan yabancı kuralı hakkında ise başkan Özgökçen, "Yabancı kuralının tam olarak işletilebilmesi için futbol federasyonunun alt yapılara hem maddi noktada hem de tesisleşme noktasında destek olması gerekiyor. Bu destek olduğu müddetçe problem yok. Kaldı ki bu olduğu zaman sizin zaten kurala ihtiyacınız olmaz. Alttan oyuncu yetiştiği zaman kulüpler hem maddi açıdan yerli oyuncuyu tercih edecektir. Ancak siz bu desteği vermeyip üzerine yabancı sınırlamasını koyduğunuz takdirde futbolun gelişiminde biraz sekte olur diye düşünüyorum. Konyaspor açısından düşündüğümüzde bizim altyapı tesislerimiz son derece modern. Sadece maddi destek ihtiyacı olabilir. Diğer kulüplere baktığımızda altyapıları, tesisleri olmayanlar var. Dolayısıyla onlara karşı böyle bir sınırlama koyduğunuz zaman mağdur olunabilir. Ancak destek olursa bu kurallara ihtiyaç olmayacaktır" dedi.

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'BEN BİR ŞEY DİYEMEM'
Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen milli takım oyuncu seçimleri için ise, "A Milli Takımımız'ın bir teknik ekibi var. Teknik ekibin verdiği karara ben bir şey diyemem. Şunu söylemek zorundayım. Bizim öncelikle bu eleme maçlarımızı İstanbul'dan çıkartmamız lazım. Futbolun tüm ülke bazında belirli bir düzeye ulaşmasını istiyorsak eğer. Bugün Konya'da, Adana'da her yer olabilir. Bunlar o şehrin insanlarına dahi mutluluk verir. Milli takım seçmeleri yaparken oynanacak maça en yakın performansların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. genel bir performans tabii ki ama birkaç hafta öncesine kadar performansları yüksek oyuncular varsa Anadolu takımlarında bunlardan seçilmesi halinde belki milli takımımız daha iyi sonuçlar alır. Netice itibariyle oranın da bir yönetimi var ve o yönetim karar veriyor. İyi olduğu zaman da kötü olduğu zaman da herkes sonucuna katlanır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'PEYDERPEY DEVAM EDECEK'
Fatih Özgökçen, İttifak Holding Konyaspor'un sosyal sorumluluk projelerinden de bahsetti: "Günümüzde iklim, çevre meseleleri hep tartışılıyor. Belki de dünyanın son zamanlardaki en büyük problemlerinden bir tanesi. Spor kulüpleri sadece sporla alakalı iş yapmak zorunda değil. Bir toplumsal duyarlılıkta oluşturmak zorundasınız. Biz de bu noktada dikkat çekmek amacıyla hem insanları futbol, basketbol maçlarına gelişlerini sağlamak hem de sosyal duyarlılık noktasında bir proje başlattık. Bu projemiz Rizespor mücadelesi öncesinde start alacak. 5 pet ya da cam şişe getiren tüm taraftarlarımıza biz ücreti kendimiz karşılamak kaydıyla Rizespor maçına alacağız. Bu tür çalışmalarımız da peyderpey devam edecek."

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