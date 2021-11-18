SPOR HABERİ - Resmen açıklandı! Ryan Babel ve transfer...

'KARDEŞİMİZ, EVLADIMIZ STATÜSÜNDE'
İsmi birçok takımla anılan başarılı oyuncu Abdülkerim Bardakçı için ise başkan Fatih Özgökçen, "Şu an mevcut kadromuzda ilk 11 oynayan, yedeklerde kalan arkadaşlarımızın hepsinden son derece memnunuz. Dolayısıyla hepsi bizim kardeşimiz, evladımız statüsünde. Abdülkerim Bardakçı ile de sözleşme noktasında belirli bir aşamaya gelindi. İnşallah en kısa zamanda görüşmeler nihayete varılacaktır" açıklamalarında bulundu.
'TRANSFER TEKLİFLERİNİN GAYET NORMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Diğer Süper Lig ekiplerinden teklif gelen oyuncunuz var mı sorusuna ise başkan Özgökçen, "Süper Lig ilk başlarken şöyle bir şey söylemiştim, biz yıldız oyuncularla oynamak istemiyoruz. Biz de yıldızlaşacak arkadaşlar olmasını çok istiyoruz demiştim. 13.hafta itibariyle Konyaspor'un ligdeki durumundan ziyade oynanan oyun güzel. Bugün ligde mağlup olabilirsiniz, berabere kalabilirsiniz ama hakikaten oynanan oyun futbol taraftarına seyir zevki veriyor. Dolayısıyla ortada güzel bir oyun olduğu için, o oyunu oynayan futbolcu arkadaşlara transfer tekliflerinin ya da değerlendirmeye alınmalarının gayet normal olduğunu düşünüyorum. Resmi olarak soruyorsanız bir kulüp başkanı olarak bana gelmiş bir şey yok ama duyuyoruz, duyumlar oluyor. Resmi bir teklif geldiği zaman biz burada Konyaspor'un menfaatlerini göze alarak bir değerlendirme içerisine gireriz" dedi.
'8-10 FUTBOLCU ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK'
Başkan Fatih Özgökçen devre arası transfer dönemi için önemli açıklamalarda bulundu: "Scout ekibimiz normal transfer dönemi biter bitmez çalışmalara başladılar zaten. Şu anda birkaç Avrupa ülkesinde izlemelere devam ediyorlar. Ara dönem içerisinde inşallah elimizde 8-10 futbolcu üzerinden değerlendirme yapılacak. Hem biz hem hocamız oturup karar vereceğiz eksik bölgelere. Aslında bana sorarsanız eksik bölge yok. İlk yarı bittikten sonra ligdeki durum neyi gösterir ona göre bir hedef belirlenir. O hedefe ulaşmak maksadıyla tabii ki transfer yapılabilir. Bütçeler burada önemli. Limitler var."