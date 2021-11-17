Konya iddialı

Süper Lig'in flaş ekibi Konyaspor, galibiyet serisini Rizespor maçında da sürdürmek istiyor. Sahasında 8 aydır yenilmeyerek zorlu bir deplasman takımı haline gelen Konya ekibinde başkan Fatih Özgökçen, yenilmezliği sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söyledi.



YENİLMEZLİK KÜLTÜRÜ

Evinde en son geçen sezon 29. haftada 8 Mart'ta F.Bahçe'ye yenilen yeşil-beyazlılar, Rize'yi de gözüne kestirdi. Başkan Özgökçen, "Özellikle iç sahada yenilmezlik kültürü oluşturmak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımız bizi yalnız bırakmaz ve serimizi birlikte sürdürürüz" diye umut dağıttı.