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Konya iddialı

Yeşil-beyazlılarda başkan Özgökçen, “Taraftarlarımız Rize maçında da bizi yalnız bırakmaz ve serimizi birlikte sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Konya iddialı

Süper Lig'in flaş ekibi Konyaspor, galibiyet serisini Rizespor maçında da sürdürmek istiyor. Sahasında 8 aydır yenilmeyerek zorlu bir deplasman takımı haline gelen Konya ekibinde başkan Fatih Özgökçen, yenilmezliği sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söyledi.

YENİLMEZLİK KÜLTÜRÜ
Evinde en son geçen sezon 29. haftada 8 Mart'ta F.Bahçe'ye yenilen yeşil-beyazlılar, Rize'yi de gözüne kestirdi. Başkan Özgökçen, "Özellikle iç sahada yenilmezlik kültürü oluşturmak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımız bizi yalnız bırakmaz ve serimizi birlikte sürdürürüz" diye umut dağıttı.

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