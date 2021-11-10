Milli arada sakatlara yoğun tedavi

Ligde 3'te 3'le milli araya 3. sırada giren Konyaspor'da sakatlıkları devam eden Bytyqi, Skubic ve Ahmed Hassan'ın tedavileri milli arada sürdürülüyor. Hafif sakatlıkları olduğundan milli takımlarından da aflarını isteyen bu oyuncuların tedavisi sağlık heyetinin hummalı çalışmasıyla sürdürülüyor.
Ligde 3'te 3'le milli araya 3. sırada giren Konyaspor'da sakatlıkları devam eden Bytyqi, Skubic ve Ahmed Hassan'ın tedavileri milli arada sürdürülüyor. Hafif sakatlıkları olduğundan milli takımlarından da aflarını isteyen bu oyuncuların tedavisi sağlık heyetinin hummalı çalışmasıyla sürdürülüyor. Sakat olan oyuncuların Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.