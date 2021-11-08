Süper Konya

Süper Lig'de Konyaspor kasırgası dinmiyor. Geçen hafta F.Bahçe'yi yenen yeşil- beyazlılar, Göztepe'yi de Arnavut golcüsü Cikalleshi'yle yıktı. 23'te Skubic'in füzesi direkte patladı. 25'te Serdar Gürler'in asistinde Cikalleshi perdeyi açtı. Göz- Göz'de 45'te Yalçın direkt kırmızı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

DİREĞİ GEÇEMEDİ MUNİR DEVLEŞTİ

Konya, 72'de Serdar-Cikalleshi ikilisiyle 2-0'ı buldu ve 3 puana uzandı. 55'te Tijanic'in şutunun direkten döndüğü İzmir ekibi, son dakikalarda Kerim'in sakatlanması sonrası oyuncu değşiklik haklarını kullandığı için maçı 9 kişi tamamladı. Konya ekibi 3'te 3 yaparken, düşme potasındaki Göztepe'nin galibiyet hasreti 3'e çıktı.

KIRILMA ANLARINI DEĞERLENDİRDİK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe karşısında iyi oynamadıklarını ancak kırılma anlarını iyi değerlendirdiklerini söyledi. Palut, "Konyaspor çok iyi bir gününde değildi, kırılma anları bizim lehimize gelişti ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.