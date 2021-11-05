Haberler Konyaspor Serdar Gürler: Şampiyonluk favorim Trabzonspor!

Serdar Gürler: Şampiyonluk favorim Trabzonspor!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un başarılı futbolcusu Serdar Gürler, açıklamalarda bulundu. Gürler, şampiyonluk hayallerinin olduğunu belirtirken ligin favorisinin ise Trabzonspor olduğunu söyledi. İşte Serdar Gürler'in açıklamaları...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 14:18
Serdar Gürler: Şampiyonluk favorim Trabzonspor!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk herkesin hayali, bizim de hedeflerimiz var" diyen 30 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut ile çok iyi anlaştığını söyledi. Serdar Gürler, Palut'un rakip takımları çok iyi analiz ettiğini belirtti.

Yaşadığı sakatlıkları atlattığını ve eski seviyesine ulaştığını ifade eden deneyimli orta saha, "Konya'da mutluyum. Takımdan ayrılmaya niyetim yok" diye konuştu.

Gürler, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u daha önde gördüğünü de kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor