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Daha farklı kazanabilirdik

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın harika oynadığını söyledi. Öz güvenlerinin çok yüksek olduğunu belirten Palut, "Erken gelen goller motivasyonumuzu artırdı. Rakibi de şoka soktuk. Attığımız golden 5 katı fazla pozisyona girdik. Çok farklı kazanabilirdik. Evimizde taraftarımızla bütünleşerek harika sonuçlar alıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
Daha farklı kazanabilirdik
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın harika oynadığını söyledi. Öz güvenlerinin çok yüksek olduğunu belirten Palut, "Erken gelen goller motivasyonumuzu artırdı. Rakibi de şoka soktuk. Attığımız golden 5 katı fazla pozisyona girdik. Çok farklı kazanabilirdik. Evimizde taraftarımızla bütünleşerek harika sonuçlar alıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle gitmek istiyoruz" diye konuştu.
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