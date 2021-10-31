Daha farklı kazanabilirdik

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın harika oynadığını söyledi. Öz güvenlerinin çok yüksek olduğunu belirten Palut, "Erken gelen goller motivasyonumuzu artırdı. Rakibi de şoka soktuk. Attığımız golden 5 katı fazla pozisyona girdik. Çok farklı kazanabilirdik. Evimizde taraftarımızla bütünleşerek harika sonuçlar alıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle gitmek istiyoruz" diye konuştu.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın harika oynadığını söyledi. Öz güvenlerinin çok yüksek olduğunu belirten Palut, "Erken gelen goller motivasyonumuzu artırdı. Rakibi de şoka soktuk. Attığımız golden 5 katı fazla pozisyona girdik. Çok farklı kazanabilirdik. Evimizde taraftarımızla bütünleşerek harika sonuçlar alıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle gitmek istiyoruz" diye konuştu.