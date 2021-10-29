Kazanacağız!

Ligin flaş ekibi Konyaspor, Alanya yenilgisiyle şampiyonluk yarışında yara alan F.Bahçe'yi ağırlayacak. Son olarak Kayseri'yi yenip tırmanışını sürdüren ve sahasında namağlup olan Konya ekibi, güçlü rakipleri karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör İlhan Palut ve Mısırlı golcü Ahmed Hassan da iddialı acıkmalarda bulundu. 28 yaşındaki yıldız santrfor, "Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Taraftarların benden gol beklentisi var. Bunun farkındayım ve çok gol atmak istiyorum. Ancak bazen atamasak da galibiyette pay sahibi olmak benim için önemli" dedi. F.Bahçe'nin karşısına özgüveni yüksek bir şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan İlhan Palut ise, "Önceliğimiz iyi futbol ve mücadele, bunun sonunda da iyi bir skor elde edersek hem bizim adımıza hem taraftarımız adına umutlu oluruz. Skor ne olursa olsun amacımız 90 dakika kendi oyunumuzu sergilemek" diye camiaya umut dağıttı.