Haberler Konyaspor Konya’da iki eksik

Konya’da iki eksik

Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması, çabukluk ve 5'e 5 toplu oyunla devam etti. Hadziahmetovic ve Guilherme takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Konya’da iki eksik
Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması, çabukluk ve 5'e 5 toplu oyunla devam etti. Hadziahmetovic ve Guilherme takımdan ayrı çalıştı.
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