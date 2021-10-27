Konya’da iki eksik

Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması, çabukluk ve 5'e 5 toplu oyunla devam etti. Hadziahmetovic ve Guilherme takımdan ayrı çalıştı.
Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması, çabukluk ve 5'e 5 toplu oyunla devam etti. Hadziahmetovic ve Guilherme takımdan ayrı çalıştı.