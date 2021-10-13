Konya Aslan’ı bekliyor

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, bu hafta oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili konuştu. Başkan, "Galatasaray sınavı zor bir karşılaşma olacak. Fakat Konyaspor'un bir oyun anlayışı var. Son 2 maç dışında bu oyun anlayışımızı ortaya koyduk. Galatasaray maçında da bu oyun anlayışını ortaya koyabilirsek iyi bir skorla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KONYA'DA OYNANSIN

Transfer dedikoduları için de konuşan Özgökçen "Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık ile sözleşme uzatacağız. Abdülkerim ve Ahmet'le sözleşme uzatma konusunda herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş'tan gelen resmi gelen bir teklif yok" dedi. Başkan ayrıca "A Milli Takım maçlarının Konya'da ya da Anadolu'da oynanmasını isterim" şeklinde konuştu.