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Son dakika spor haberi: Konyaspor'dan açıklama geldi! Aykut Kocaman...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman'ın takımın başına getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 13:23
Son dakika spor haberi: Konyaspor'dan açıklama geldi! Aykut Kocaman...

Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına getireceği yönündeki haberleri yalanladı.

Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Konyaspor'umuz, teknik direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.

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