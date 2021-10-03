Eşitlik bozulmadı

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan İH Konyaspor ile A. Alanyaspor karşı karşıya geldi. 4. dakikada Endri Çekiçi'nin frikiğini Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi. 6'da Çekiçi'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti. 13'te Juanfran'ın ortasında, Diedhiou topu Emre Akbaba'ya indirdi. Emre'nin şutu Sehic'ten döndü. 29'da Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top direkten döndü. 43'te Diedhiou'nun kafa vuruşunda, Sehic gole izin vermedi.



GOL VAR'A TAKILDI

48'de Emre Akbaba'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1. 70'te Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu hakem Mert Güzenge, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mpoku kullandığı serbest vuruşta topu Guilherme'ye verdi. Guilherme'nin ceza sahasına ortasında Awaziem, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1



Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin" dedi. Efecan'ın iptal edilen golü içinse, "Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı kazanırdık" dedi.



Konya , milli araya yenilgisiz gitmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı 8 maçta 5. beraberliğini dün aldı. Anadolu temsilcisi; Sivas, Başakşehir ve Altay'ı mağlup ederken, Adana Demirspor, Giresun, Trabzon, Kasımpaşa ve Alanya ile berabere kaldı. Puanını 14 yaptı.



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, iki takımın da dengeli bir oyun sergilediğini söyleyerek, "Her ne kadar yenilgisiz bir takımsak da galip gelememe periyodumuz uzadı. Bu da bizi hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor" diye konuştu.