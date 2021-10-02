Konyaspor - Alanyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Alanyaspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Emre Akbaba, Davidson, Efecan Karaca, Diedhiou