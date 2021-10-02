Haberler Konyaspor Konyaspor - Alanyaspor | 11'ler belli oldu

Konyaspor - Alanyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. Mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 12:47
Konyaspor - Alanyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Alanyaspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Emre Akbaba, Davidson, Efecan Karaca, Diedhiou

SON DAKİKA