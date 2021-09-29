Konya devam edecek

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile berabere kalarak yoluna namağlup devam eden Konyaspor'da, Başkan Fatih Özgökçen gelecekten umutlu konuştu. Kasımpaşa maçına iyi başladıklarını vurgulayan Özgökçen, "İlk yarıdaki 2-0 üstünlüğümüz de güzel bir skordu. Kasımpaşa'nın ligdeki durumunu da dikkate aldığımızda puan alma mecburiyeti vardı. Baskılı oynadılar" ifadelerini kullandı.

FARKLI OLURDU

skoru korusalar daha farklı olacağını belirten Ökgökçen, "Eğer üçüncü golü bulsaydık farklı olurdu. İkinci yarıdaki baskıyı tahmin ediyorduk. İnşallah daha güzel galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz" sözlerini sarf etti. Maçlarda her zaman 90 dakika mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Fatih Özgökçen, galip gelemeseler bile yenilmemek düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getirdi.

KORKMAZ SERİ YAPTI

Trabzonspor'la berabere kalan Alanyaspor'da, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yeni takımında iyi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig kariyerinde ilk kez bir takımın başındaki görevine dört maçlık yenilmezlik serisiyle başladı. Korkmaz, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.